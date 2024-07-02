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Güncel
İHA 02.07.2024 11:21

Kırıkkale'de 17 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 371 şahıstan 17'si cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de 17 hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalar neticesinde GBT'si kontrol edilen 120 bin 374 şahıstan 371'nin arandığı, 16'sının da kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda da 5'i kurusıkı, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 387 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

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Jandarma Genel Komutanlığı Kırıkkale Uyuşturucu
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