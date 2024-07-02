Kırıkkale'de 17 hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor.



Jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalar neticesinde GBT'si kontrol edilen 120 bin 374 şahıstan 371'nin arandığı, 16'sının da kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda da 5'i kurusıkı, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 387 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.