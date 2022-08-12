Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
Kırıkkale Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen Çarşı Camii'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan da katıldı.
Saygılı ve Kaplan, etkinlikte vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, aşure ikram etti.
Vatandaşlar da aşure ikramından dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.
Etiketler: Kırıkkale
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