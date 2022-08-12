Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen Çarşı Camii'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan da katıldı.

Saygılı ve Kaplan, etkinlikte vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, aşure ikram etti.

Vatandaşlar da aşure ikramından dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.