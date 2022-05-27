Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale Belediyesinden dilenci operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Sivil zabıta ekiplerinin yer aldığı operasyonda, vatandaşların merhamet duygularını istismar eden kişiler yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale
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