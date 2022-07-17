Manas ÖSYS, Türkiye’nin yükseköğretim sınav sisteminin Kırgızistan’a transfer edilmesi ile birlikte üniversite tarafından yıllardır gerçekleştiriliyor.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde eğitim almak isteyen 7500 aday bugün yapılan 2022 Manas ÖSYS’de yarıştı. Başarılı olan 1425 aday üniversiteye kabul edilecek. Sınav sonucu 23 Temmuz 2022’de açıklanacak.

Rektör sınava geç kalan öğrenciye makam aracını verdi

Rektör Alpaslan Ceylan, geçen sene olduğu gibi bu sene de sınava geç kalan bir adaya makam aracını verdi. Ayrıca üniversite araçları geç kalan adayları sınav yerlerine taşıdı.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, adaylar ve aileleri ile sohbet ederek, onların heyacanını paylaştı.

Adaylar ve aileleri Manas Üniversitesi’ni Kırgızistan’ın en iyi yükseköğretim kurumu olarak gördüklerini, Manas Üniversitesinin öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim verdiğiniifade ettiler.

Sınav sisteminin ayrıntıları canlı yayınla anlatıldı

Üniversitenin medya merkezi MEDIAMANAS Ekibi, İLEF Ekibi ile iş birliği içinde sınav boyunca radyo-televizyon-sosyal medya ortak yayını gerçekleştirdi. Kırgızistan’ın Manas’a özgü sınav sisteminintüm ayrıntıları ortak yayında aktarıldı.

Manas, QS’in en iyi üniversiteler listesinde

Türkiye ile Kırgızistan'ın en önemli eğitim projelerinden biri olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, bu sene dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.Manas Üniversitesi, QS’in (Quacquarelli Symonds) dünyanın en iyi üniversite sıralamasında 801’inci oldu. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi böylece dünya üniversiteleri sıralamasına giren Kırgızistan’daki ilk ve tek üniversite olarak ülkenin yükseköğretim tarihine adını yazdırdı.

Manas ayrıca Türkiye’de faaliyet gösterip bu listeye giren 24 üniversite arasındaysa 7. sıraya yerleşti.

Uluslararası standartlarda ücretsiz öğretim

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 1995 yılında Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında İzmir’de imzalanan anlaşmayla kuruldu. Manas, özel statülü bir devlet üniversitesi olarak 1997’den bu yana Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteriyor.

Öğrencilerine iki devletin sağladığı geniş imkânlarla dünya standartlarında ve ücretsiz öğretim veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, özellikle son iki yılda eğitim, araştırma ve topluma katkı başta olmak üzere her alanda yaşanan gelişimiyle büyük başarılara imza atıyor. Üniversite, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ve oluşturduğu katma değerle Türk Dünyası ülkelerinin kalkınmasına da katkı sağlıyor.