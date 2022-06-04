Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Haziran ayı kira artış oranı açıklandı...
Haziran 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralara ne kadar zam yapılacak? Haziran 2022’de kira artış oranı yüzde 39,33.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
Kiralara yüzde 39,33 zam yapılabilecek
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39,33 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 39,33 oranında zam yapabilecek.
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.
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