Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyünde 14 Ağustos 2020'de bir evden altın ile para çalınması olayının çözülmesi için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada şüphelilerin B.B. (45), K.B. (53) ve P.B. (34) isimli kadınlar olduğunu tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alındı.