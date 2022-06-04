Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi. İki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
Adana İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığını değerlendirdikleri tırı takibe aldı.
Ekipler, tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurup aradı.
Tırdaki 6 valizde 65 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheliler M.Ö. ve Ş.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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