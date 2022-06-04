Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin kılavuzun hazırlandığı belirtildi.

Kılavuza göre açılması planlanan yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları başvuru süreci, e-Kurs modülü üzerinden 6-23 Haziran'da tamamlanacak.

Kurs merkezi başvurularının alınması ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasının 6-10 Haziran'da, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasının, 11-14 Haziran'da, öğrenci başvurularının ise 15-18 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

İstenilen ilde yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına katılınabilecek

Bakan Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8'inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil, 12'nci ve mezun öğrenciler için de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinde kurs açılacağını söyledi.

Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos'ta açılacağını kaydeden Özer, "Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru yapıp katılabilecek" ifadesini kullandı.

Yaz okulları haftada 12 saat olacak

Özer, yaz okullarının temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları için 15-18 Haziran tarihleri arasında başvuruları e-Kurs modülü üzerinden yapabilecek. Yaz okulu kapsamında açılacak kurslar 4. sınıf, 5-6. sınıf (tek grup), 7-8. sınıf (tek grup), 9-10. sınıf (tek grup) 11-12. sınıf (tek grup) şeklinde oluşturulan sınıf seviyelerinde oluşturulacak. Öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla başlattığımız 'Matematik Seferberliği' kapsamında matematik dersinden, yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları haftada 12 saat, toplamda 48 saat olarak uygulanacak."

Öğretmenler eğitim alacak

Yaz okullarının, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacağını vurgulayan Özer, öğretmen ve öğrencilerin yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabileceğini söyledi.

Özer, yaz okullarında görevlendirilen öğretmenlerin, 28-30 Haziran'da ÖBA üzerinden yapılacak 2 günlük bir eğitime alınacağını kaydetti.