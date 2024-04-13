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Güncel
AA 13.04.2024 11:45

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüş yoğunluğu

Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların bayramın 3'üncü gününde dönüş yolundaki trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüş yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar günü artması bekleniyor.

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Kırıkkale Ramazan Bayramı
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