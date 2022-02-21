Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Abdi Bulut Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının tespitine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir bağ evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 pala, 1 dürbün ve 2 el telsizi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.