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Güncel
AA 01.05.2024 16:23

Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağlıyor

Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlalarda mesai yaparak geçiriyor.

Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağlıyor

Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan işçiler, üretime katkı sunuyor.

Tarım işçisi Haydar Bay, bugün işçi bayramı olmasına rağmen tarlada çalışarak üretime katkı sağladıklarını söyledi.

Tarım sektöründe işçi bayramının olmadığını belirten Bay, "Bayram olsa da üretim beklemez, çalışmak zorundayız." dedi.

Hep beraber el ele, omuz omuza vererek çalıştıklarını anlatan Bay, "Sebze üretimi, bayram da olsa maalesef beklemez, üretimi durduramayız. Tarlada şu an maydanoz hasadı yapıyoruz. Sabah erken saatlerde işbaşı yaparak, biçilen maydanozları Kilis ve çevre illere gönderiyoruz. Maydanoz hasadı yaklaşık 3 ay sürüyor." ifadelerini kullandı.

İclal Bay da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdiklerini ifade etti.

Bay, "İşçinin bayramı, işi bittiği zaman yevmiyesini aldığı zamandır." diye konuştu.

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