Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İsmail D. yönetimindeki 79 AD 334 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen Suriye uyruklu Ahmet Lattuf idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Lattuf ve yanındaki Muhammed Kurbilal yaralandı.
Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Lattuf ve Kurbilal'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kilis Trafik Kazası
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