Mahalli İdareler Birliğince Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçen 19 bin metrekare alan üzerine kurulu merkezde, sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri yapılıyor.

Rehabilitasyon sürecini tamamlayan hayvanlar, yeniden doğal ortama salınıyor ya da sahiplendiriliyor.

Merkezde şimdiye kadar 800'e yakın sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapılırken, 300'e yakın "can dost" da yeni yuvasına kavuştu.

"Tam donanımlı faaliyet gösteriyor"

Merkezin müdürü Şefik Yüksel, AA muhabirine, hasta, sakat, yaralı ve saldırgan sokak hayvanlarına bakım, teravi ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini söyledi.

Getirilen tüm hayvanların üreme kontrolünün ardından kayıt altına alınarak küpeleme işlemi yapıldığını anlatan Yüksel, "Mahalli İdareler Birliğince kurulan merkezimizde kedi ve köpek için ayrı ayrı alanlar ile ameliyathane, besin hazırlama üniteleri, depolar ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlar bulunuyor. Merkez tam donanımlı faaliyet gösteriyor. Burada kedi ve köpeklerin ilk olarak genel muayeneleri yapılıyor. Herhangi bir hastalığı, sakatlığı var mı, bu testleri yapıp teşhislerini koyduktan sonra önce tedavilerini, ardından da kısırlaştırmasını yapıyoruz. Tedavi ve rehabilitasyonunu yaptıktan sonra doğal yaşamına geri bırakıyoruz." diye konuştu.

Yüksel, merkezde 278 yetişkin ve 65 yavru köpek ile 36 yetişkin ve 6 yavru kedi olmak üzere 385 hayvana ev sahipliği yaptıklarını aktararak, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının günün 24 saati getirilebileceğini kaydetti.

Tedavi ve bakımları yapılan hayvanların bir kısmının sahiplendirildiğini dile getiren Yüksel, "Merkezimizden şu ana kadar yaklaşık 300 kedi ve köpek sahiplendirdik. Tabii burada vatandaşlarımızın sahiplenme konusunda yavru tercih etmeleri bizi üzüyor. Sahiplendirmede yetişkinlerde sıkıntı çekiyoruz. Yetişkin hayvanlar da sahiplenilirse daha mutlu olacağız. Bir de insanlar barınaklarda cins köpek arıyor. Burası sokak hayvanlarına yönelik bir bakım merkezi olduğu için insanlar bu merkezi bir petshop olarak görmesin." ifadelerini kullandı.

Yüksel, çeşitli illerden hayvanseverlerin de destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Buraya mama getiren, ihtiyacımız olup olmadığını soran vatandaşlarımız da var. Bu da bizi mutlu ediyor. Burası bir barınak değil, geçici bakım evi. Burada esas amacımız; hayvanları genel bakım, muayene ve kısırlaştırma işleminin ardından doğal yaşam ortamlarına geri bırakmak."