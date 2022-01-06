Erzurum'da aralıklarla devam eden kar sonrası kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü, cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Kar sonrası soğuk havanın etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlar da buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Ev ve iş yerlerin camlarının buz tuttuğu kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Kars'ta ise dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında, şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekiplerinin buz temizleme çalışması yürüttüğü kentte, akarsu ve dereler de dondu.