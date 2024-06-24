Açık 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 24.06.2024 16:01

Kilis'te lavanta hasadı başladı

Kilis'te, bir çift tarafından 20 dekar alanda oluşturulan lavanta bahçesinde hasat başlandı.

Kilis'te lavanta hasadı başladı

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, lavanta hasatının bereketli olmasını diledi. Kentte her yıl alternatif ürün olarak tıbbi aromatik bitkilerin arttığını belirterek, `Alternatif ürün olarak ekilen lavantanın ilimizde hasadına başlandı. Girişimci bir ailenin sadece hobi olarak kurduğu bahçede şu an 10 dekar alanda üretim yapılıyor` dedi.

Lavanta üretimi yapan Selim Mercimek ise eşinin isteği üzerine lavanta bahçesini kurduklarını belirterek, `Bu yıl üçüncü hasada başladık. Gelen ziyaretçilerin artmasıyla sevinç içerisindeyiz` diye konuştu.

Kübra Nur Mercimek ise 3 yıldır lavanta üretimi yaptıklarını ifade etti. Mercimek, çiçeklerin yağını çıkarar7ak sabun yaptıklarını ayrıca mum ve sprey kokuya da dönüştürdüklerini kaydetti. Mercimek öte yandan lavanta şerbetinin de ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Erzurum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:06
Zehirli trakonya balığına temas edince hastanelik oldu
16:00
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi' seçildi
15:49
Reel Kesim Güven Endeksi 102,8'e geriledi
15:46
'Sınavsız ikinci üniversite' kapsamındaki 5 bölüme kayıtta yaş şartı
15:45
UNRWA: İki milyondan fazla Gazzeli için burası gerçek bir cehennem
15:55
Kütahya'da orman yangını
DSÖ, ülke dışında tedavi olmaları gereken durumu kritik 6 çocuğu Gazze'nin güneyine nakletti
DSÖ, ülke dışında tedavi olmaları gereken durumu kritik 6 çocuğu Gazze'nin güneyine nakletti
FOTO FOKUS
Emniyet kemerini takmadı, salıncaktan düşmekten böyle kurtuldu
Emniyet kemerini takmadı, salıncaktan düşmekten böyle kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ