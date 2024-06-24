Kilis'te lavanta hasadı başladı

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, lavanta hasatının bereketli olmasını diledi. Kentte her yıl alternatif ürün olarak tıbbi aromatik bitkilerin arttığını belirterek, `Alternatif ürün olarak ekilen lavantanın ilimizde hasadına başlandı. Girişimci bir ailenin sadece hobi olarak kurduğu bahçede şu an 10 dekar alanda üretim yapılıyor` dedi.

Lavanta üretimi yapan Selim Mercimek ise eşinin isteği üzerine lavanta bahçesini kurduklarını belirterek, `Bu yıl üçüncü hasada başladık. Gelen ziyaretçilerin artmasıyla sevinç içerisindeyiz` diye konuştu.

Kübra Nur Mercimek ise 3 yıldır lavanta üretimi yaptıklarını ifade etti. Mercimek, çiçeklerin yağını çıkarar7ak sabun yaptıklarını ayrıca mum ve sprey kokuya da dönüştürdüklerini kaydetti. Mercimek öte yandan lavanta şerbetinin de ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.