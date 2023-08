Kilis’te depremzede çocuklara yüzme eğitimi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Kilis’te afetzede çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyor.



Depremlerden etkilenen ilde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında şuana kadar 4 bin sporcu kayıt yaptırarak aşırı sıcakların da gelmesiyle birlikte 60 kişilik havuzlarda talebin artmasıyla da birlikte 100 çocuk aynı anda yüzme hocalarının kontrolüyle birlikte yüzüyor. Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 2 bölümden oluşan havuzlarda yüzme bilmeyenler çırpınma havuzunda öğrenerek derinliği 2 metre boyu 25 metre olan yarı olimpik havuzda yüzüyorlar.



"Çöl sıcaklıklarının gelmesiyle talepler 2 kat arttı"



Çöl sıcaklıklarının gelmesiyle derecelerinde yükselmesiyle havuzlarda başvuru taleplerinin 2 kat arttığını dile getiren Kilis Gençlik ve İl Spor Müdürü Metin Kaplan, "Havuzumuz 60-70 kişilik olmasına rağmen son aylardaki aşırı sıcakların ve çöl sıcaklıklarının gelmesinden dolayı talepler çok fazla arttı. Burada kayıtlı öğrenci sayımızı 80'den 100 e çıkarttık sebebi ise Kilis’in etrafında çeşitli göletler ve barajlar var duyarlı velilerimiz çocuklarını buralarda serinletmek yerine hem yüzme eğitimi alsın hem de ‘‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’’ projesine destek olmak hem de yaz sıcaklarında çocuklarına yüzme eğitimi verdirmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü tercih ettiler" dedi.

"Havuzlar her ay düzenli olarak temizleniyor"



Sağlık İl Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak havuzların temizlendiğini söyleyen Kaplan, "Havuzlar her ay düzenli olarak temizleniyor çok şükür değerleri güzel herhangi bir sıkıntı yok. Velilerimiz hijyen açısından havuzun temizliğini her gün görüyorlar temizlik bilgisini de duyuru olarak her gün panoya asıyoruz" şeklinde konuştu.



Haftanın 2 gününe bayanlara 2 gününü de erkeklere zaman ayırdıklarının altını çizen Kaplan, "Vatandaşlarımıza halk saatimiz var bayan ve erkek günü olmak üzere 2 gün bayanlara 2 gün de erkeklere ücretli olarak saatlerdir. Kişi başı 350 TL olarak ayda 8 seansa gelerek yüzebiliyor. Bu alanda da kayıtlarımızda ciddi artış var söylediğim gibi yaz spor kurslarının 2 buçuk katı artış oldu burada da aynı oranda artış bulunmakta" ifadelerini kullandı.



"Havuzda çok güzel vakit geçiriyoruz ben eve gitmek istemiyorum"



Havuzdan eve gitmek istemediğini söyleyen 6 yaşındaki Ömer Halis Kara, "Havalar sıcak olduğunda buralara geliyoruz arkadaşlarımla birlikte yüzüyoruz. İnsanlar bizi izliyor çok güzel vakit geçiyoruz zaman çok hızlı geçiyor akşama kadar oynamak istiyorum çünkü burası çok güzel ben çok sevdim. Çeşitli alanlar var mesela ben futbol ve jimnastiğe yazıldım her gün eğleniyor" ifadelerine yer verdi.



Havaların çok sıcak olduğunu dile getiren 8 yaşındaki İsa Özuncuk, "Havuza yüzmeye ve eğlenmeye geldik. Çok insan var burada kendi aramızda arkadaşlıklar ve dostluklar kurabiliyoruz çok arkadaşım var burada çok eğleniyorum ve çok seviyorum burayı. Mesela hiç yorulmadan akşama kadar burada oyun oynayabilirim" diye konuştu.