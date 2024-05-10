Kilis'te çocuklar "Gezen Sinema" tırı ile film izledi

Kilis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve iki derneğin işbirliğiyle oluşturulan "Gezen Sinema" tırı, kent merkezi ve ilçelere giderek, 6-17 yaş arasındaki çocukların sinema deneyimi yaşamasını sağladı.

Proje gönüllüleri, film başlamadan önce çocuklarla sohbet etti ve çeşitli oyunlar oynayarak sosyalleşmelerine katkı sundu.

Aralık Derneği İlkokulu'na konuşlanan mobil tırı öğretmenleri eşliğinde ziyaret eden öğrenciler, animasyon filmi izledi.

Çocuklar 77 ilde sinema ile buluştu

Derneğin Teknik Sorumlusu Özgür Gözen, 2017 yılından bu yana 77 il ve 800 ilçede çocukları sinema ile buluşturduklarını söyledi.

Daha önce sinema deneyimi yaşamamış dezavantajlı öğrencilere öncelik verdiklerini vurgulayan Gözen, "Burada ikinci günümüz. 10 gün boyunca çocukları sinema ile buluşturacağız. Amacımız çocuklara ulaşmak" dedi.

Kilis'te bir ilkokul öğrencisi olan Filiz Kubilay ise sinema tırında çizgi film izleyerek eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.