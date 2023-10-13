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Güncel
AA 13.10.2023 19:51

Kilis'te bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, yol kenarında tabancayla vurulmuş bir erkeğin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltın alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kilis'te bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Yastıca köyü civarında 10 Ekim'de Selahaddin Çabuk'un yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Oluşturulan özel ekipler tarafından yapılan çalışmayla şüpheli A.A. ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Ç.A. yakalandı.

Bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ç.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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