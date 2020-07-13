Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsü açıklanmayan 4 araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, araçlarda gümrük kaçağı 263 akıllı cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.