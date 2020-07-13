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Kilis'te 263 kaçak cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te 263 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsü açıklanmayan 4 araçta şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, araçlarda gümrük kaçağı 263 akıllı cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.
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