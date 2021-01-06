Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 2 bin 542 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 2 bin 542 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, yaptıkları aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 542 paket sigara buldu.
Gözaltına alınan M.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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