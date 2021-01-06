Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 542 paket sigara buldu.

Gözaltına alınan M.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.