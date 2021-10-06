İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde kentte bulunan okul çevrelerinde gerekli tedbirler alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'un denetimleri yerinde görmek, alınan tedbirleri incelemek ve daha güvenli hale getirilmesi için okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, çocukların ve gençlerin güvenliğini, huzurunu tehdit edebilecek bütün ihtimaller göz önünde bulundurularak okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulacağı ve çalışmalara aralıksız devam edileceğini kaydetti.