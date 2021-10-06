Yeni Mahalle İlkokulu'nda açılan atölyede bir araya gelen Türk ve Suriyeli öğrenciler, oyunlar oynadı, okul bahçesinde ağaç dikti.

PIKTES İl Koordinatörü Mehmet Ali Kasal, AA muhabirine, Türk ve Suriyeli öğrencilerin birlikte eğitim gördüğünü söyledi.

Atölyede de birlikte oynayacak olan çocukların kaynaşacaklarını belirten Kasal, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerimiz daha kaliteli zaman geçirmeyi, bu vesileyle telefon ve tabletten başka oyunların olduğunu öğrenecekler. İnşallah Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirecekler. Zeka oyunları oynayarak birbirlerini daha iyi tanıyacaklar."