Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı olarak çıkarılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyünde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçükte mahsur kalan 3 işçi mesai arkadaşları ve köylülerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralı işçiler ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen işçilerden 2'si yaşamını yitirdi. Diğer işçinin tedavisi sürüyor.
Etiketler: Hakkari
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