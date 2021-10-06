Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi, 2 kişi yaralandı.
İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 2 kişi kafede çay içerken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda Onur A. ile Cemaleddin A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Etiketler: Samsun
Son Haberler
- 23:33
- 23:23
- 23:19
- 22:52
- 22:29
Sıradaki Haber
Karabük'teki antik kentte yeni bulgular gün yüzüne çıkarılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz