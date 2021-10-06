Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kadı, gençlerin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı unutmamalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Etkinlikler kapsamında Çerkez Hoca Camisi'ni temizleyerek bakım yapan gençler, Nazife Yurtlu Kuran kursunda eğitim gören çocuklarla da bir araya geldi.