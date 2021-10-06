Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Çıldır Mahallesi 128. Sokak'taki bir apartmanın 2. katındaki dairede yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Evin yeni kiralandığı için boş olduğu öğrenildi.
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