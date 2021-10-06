Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da girdiği evin sahibiyle karşılaşan hırsızlık zanlısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çorum'da S.Ö (39), Bahçelievler Mahallesi'nde gece hırsızlık yapmak amacıyla girdiği evde ev sahibi H.A. ile karşılaştı.
H.A'nın çığlık atması üzerine evden kaçarak uzaklaşan zanlı, komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince kovalamacayla yakalandı.
Evdeki incelemede, H.A'nın cüzdanından bir miktar para alındığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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