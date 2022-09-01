Kentte dün akşam başlayan kısa süreli dolunun ardından sağanak etkili oldu. Yağış, gece de aralıklarla devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bilecik'e yönelik yağış uyarısının ardından harekete geçen araç sahipleri, doluya karşı kilim ve battaniyelerle araçlarının üzerini örterek önlem almaya çalıştı.

Bazı kişiler ise telefonlar ile yakınlarını arayarak araçlarını kapalı otoparka almasını istedi. ​​​​​​​