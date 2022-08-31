AUZEF Güz dönemi kayıt yenileme işlemi için 29 Ağustos - 04 Eylül 2022 tarihleri arasında referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız gerekiyor.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. "OBS-Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarasına" ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. (Ödemelerin kayıt yenileme tarihi içerisinde yapılması GEREKMEKTEDİR.)

Ödemenizi yaptıktan sonra 05 - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında;

2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemlerinden sonra ''Kayıt Yenilemedi'' olan statünüz, "Devamlı Öğrenci'' olarak güncellenecektir. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler, derslerini "AKSİS-Öğrenim Bilgileri- Ders Alma Listesi" sekmesinden kontrol etmelidir. (Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.)

Ders Ekle-Sil talepleri, 12 - 16 Eylül 2022 tarihleri arasında Çözüm Merkezinden ( https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ ) alınacaktır. Başvuru tarihleri dışında Ekle-Sil talebi alınmayacaktır.

AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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