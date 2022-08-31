Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de bir terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Hakkari’de tespit edilen 1 PKK/KCK'lı terörist, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Açıklama Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı.
Paylaşımda, “PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Taşbaşı köyü kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Hakkari Terörle Mücadele PKK/KCK
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