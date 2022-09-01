Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmayı başaran dağcılar, zirvede havanın sıcak olmasını fırsat bilerek yaklaşık 2 saat boyunca zirvede çay içip, kahvaltı yaptı.

Gerçekleştirdikleri zirve tırmanışı hakkında açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, zirvedeki buzulların eridiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ağrı Dağı tırmanışı olarak belirledik. Ekibimiz başarılı bir performans sergileyerek 4 gün hedeflemiş olduğumuz zirve tırmanışını 3 günde bitirmiş oldu. Van'dan hareket ederek Doğubeyazıt Çevirme Köyüne vardık. Çevirme Köyünden 3 bin 200 kampına aynı gün içinde varmış olduk. Kampın kurulması akşam yemeği ve yatıştan sonra 28 Ağustos günü 4 bin kampına hareket ettik. Ekibimiz saat 02.00'de zirve tırmanışı için hareket etti ve 4 saat 5 dakika yani saat 06.05'te zirveye vararak başarılı bir tırmanış gerçekleştirmiş oldu. 11 kişinin katıldığı tırmanış bütün ekibin zirve yapmasıyla tamamlandı. Zirve mutluluğumuzu hep beraber yaşadık. Ekibimizi canı gönülden kutluyoruz. Zirvenin sıcak olması nedeniyle yaklaşık 2 saat zirvenin güney yamacında zaman geçirdik. Kahvaltı ve çay molasından sonra ölümsüz fotoğraflar ile görüntüler çekti" dedi.