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Keşan'da yunus timleri "özel çocuklar"ı ağırladı
[Fotoğraf: AA]
Keşan Feride Mehmet Çuhacı Ortaokulu hafif düzey otizm sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, okulun müdür yardımcısı Mustafa Gül, özel eğitim öğretmenleri Ayşen Güreş ve Mine Al refakatinde gelen öğrencileri karşıladı.
Tekin, ardından emniyetin birimlerini öğrencilere tanıttı.
"Özel çocuklar", yunus timlerinin eşliğinde başlarına kask takılarak motosiklete bindirildi.
Çocuklar motosiklette keyifli anlar yaşadı.
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