Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da maden patlaması: 3 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Kenya'da bir altın madeninde patlama nedeniyle 3 kişi öldü.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Nandi bölgesinde bir altın madenindeki patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Patlama nedeniyle toprak altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.
Bölgede altın madeni çalışmaları yürüten Karebe şirketi, can kayıplarının, kaçak madencilerin bölgeyi patlayıcı maddelerle patlatması sonucu yaşandığını açıkladı.
Son Haberler
- 08:27
- 08:21
- 08:06
- 07:49
- 07:33
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz