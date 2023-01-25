Polisten yapılan açıklamaya göre, Nandi bölgesinde bir altın madenindeki patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle toprak altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Bölgede altın madeni çalışmaları yürüten Karebe şirketi, can kayıplarının, kaçak madencilerin bölgeyi patlayıcı maddelerle patlatması sonucu yaşandığını açıkladı.