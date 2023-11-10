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Güncel
AA 10.11.2023 00:54

Kenya Devlet Başkanı Ruto, halktan "kemer sıkmasını" istedi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, zor bir ekonomik dönemden geçtiklerini belirterek, halka gereksiz harcamalardan kaçınma çağrısı yaptı.

Kenya Devlet Başkanı Ruto, halktan "kemer sıkmasını" istedi

Ruto, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin önünde ekonomik açıdan çok sayıda zorluk olduğunu, önceliklerinin işsizliği sonlandırmak ve enflasyonu durdurmak olduğunu kaydetti.

Amaçlarına ulaşmak için önlerinde uzun yol olduğunu ifade eden Ruto, "Şimdi zor kararlar alma zamanı. Müsrif harcamalardan ve suni konforlardan vazgeçme zamanı" dedi.

Eğitim ve tarım alanında attıkları adımları da anlatan Ruto, şehirlerde kira sorunuyla karşılaşan Kenyalılara bütçeye uygun evler inşa etme sözünü tutacağını, kabul edilen yeni sağlık sigortası sistemiyle her Kenyalının rahatlıkla sağlık hizmetlerine erişebileceğini dile getirdi.

Ruto hükümeti, vergi artışlarından dolayı defalarca muhaliflerce protesto edilmişti.

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