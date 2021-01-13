Bölgede ayrıca aynı tipte içi boş bir çanta ile içerisinde elbiselerin bulunduğu büyük bir poşet bulundu.

İçerisinden et ve kemik parçaları çıkan ikinci çanta ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Burada diğer parçalarla eşleştirilen parçaların aynı cesede ait olduğu belirlenirken, cinayetin yaklaşık 1 ay önce gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin hem dere içinde hem de karada yaptığı arama çalışmaları sürüyor.