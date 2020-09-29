Gürsu Mahallesi'nde yaşayan Pervin Armutçu, kedi ve köpeğinin küçükken birbiriyle kaynaştığını, birlikte büyüdüğünü söyledi.

Görenlerin bu duruma şaşırarak hayvanların video ve fotoğraflarını çektiğini anlatan Armutçu, "Bir kedim vardı, yavruları olmuştu. Oğlum da küçük bir köpek getirmişti. Kedi ile köpek bir arada olmaz ama bunlar oynayarak bir arada büyüdü, hala da oynuyorlar. Birbirlerine çok düşkünler, kavga etmezler." diye konuştu.