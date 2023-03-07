Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda hem belediye tarafından temin edilen sular bölgeye götürülüyor hem de hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları tarafından bağışlanan suların ihtiyaç noktalarına ulaştırılması için lojistik destek veriliyor.

Bölgeye insani yaşam malzemesi ulaştıran kamyonlar, oradan Ankara'ya göç etmek isteyen vatandaşların eşyalarını da şehre kadar taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, depremin ilk gününden itibaren Keçiören Belediyesi koordinasyonuyla ve vatandaşların desteğiyle sürdürülen insani yardım kampanyasının büyüyerek devam ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Gıda, ısıtıcı, battaniye, giysi, ayakkabı, yatak, yorgan, çocuk bezi ve benzeri muhtelif yaşam malzemesinin yanında temel yaşam malzemesi olan su ihtiyacını karşılamak için bölgeye aralıksız sevkiyat yapıyoruz. Depremzede vatandaşlarımız her zaman kendilerinin yanında olduğumuzu bilsinler. Bir yandan da sıcak yemek ve çorba dağıtımımızı sürdürüyoruz. İş makinelerimiz enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki çalışmalarımızın yanında Ankara'daki afetzedelerimize konaklama, gıda, kıyafet, eğitim, psikososyal destek hizmetlerimizi de sürdürüyoruz."