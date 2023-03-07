Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da antik kentte kaçak kazı yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Rekmez Mahallesi'ndeki birinci derece sit alanı içerisinde bulunan Nysa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, kazı yaparak toprak altındaki kalıntıların içine girdikleri belirlenen S.K, F.A, İ.G. ve L.G’yi yakaladı.
Baskında ele geçen keser, çekiç, levye, kova ve lambaya da el kondu.
Etiketler: Aydın Kaçak Kazı
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