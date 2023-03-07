Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin yaralarını sarmak için Hatay'da konteyner kentler oluşturmak, seyyar tuvalet ve duşlar kurmak için yoğun çalışma yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, kente kara ve hava yolu ile gelen yardımların dağıtımında da görev alıyor.

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ne tırlarla getirilen yardımlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait kamyonlar başta olmak üzere hayırseverlerin temin ettiği araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.

Son günlerde içme suyu ihtiyaçlarının daha fazla ön plana çıkmasıyla su dağıtımlarına ağırlık verildi. Ekipler, dağıtım merkezine ulaşan 10 tır ambalajlı suyu, bir gün içinde ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırdı.

Hatay Valiliği koordinasyonunda yapılan çalışmalarla 7 tır su, çadır kent ve konteyner kentlerde, 3 tır su ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Harbiye, Açıkdere, Narlıca, Serinyol, Yukarı Ekinci, Demirköprü, Ekinci, Çekmece, Akçurun, Bitiren, Alattin, Paşaköy ve Maden Boyu mahallelerinde dağıtıldı.

Bu bölgelerde bir gün içinde Hataylı depremzedelere ulaştırılan su miktarı 95 bin litreyi buldu.