Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keçi ile tavuğun dostluğu dikkati çekti
[Fotoğraf: AA]
Tavuğun, keçinin sırtında durduğu o anlar renkli görüntüler oluşturdu.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Alhisar Mahallesinde bir çiftçiye ait bahçede keçi ile tavuğun dostluğu dikkati çekti. Tavuğun, keçinin sırtında durduğu o anlar renkli görüntüler oluşturdu.
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