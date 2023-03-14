Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Rus Büyükelçiyle görüşmesinde ikili ilişkilerin mevcut durumunu ve çok taraflı stratejik ortaklığın perspektiflerini ele aldı.

Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Kazakistan'a gerçekleştireceği ziyareti ve sonbaharda Kostanay kentinde düzenlenecek Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nun önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Çin Büyükelçisiyle görüşmesinde mayısta Çin'in Şian kentinde düzenlenecek Orta Asya-Çin Zirvesi'nin de önemine dikkati çekti.

Bu yıl Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden Tokayev, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi özellikle ekonomik, yatırım ve beşeri alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.