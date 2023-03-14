Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rus ve Çin büyükelçilerini kabul etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Astana Büyükelçisi Aleksey Borodavkin ve Çin'in Astana Büyükelçisi Zhang Xiao ile görüştü.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Rus Büyükelçiyle görüşmesinde ikili ilişkilerin mevcut durumunu ve çok taraflı stratejik ortaklığın perspektiflerini ele aldı.
Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Kazakistan'a gerçekleştireceği ziyareti ve sonbaharda Kostanay kentinde düzenlenecek Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nun önemine değindi.
Cumhurbaşkanı Tokayev, Çin Büyükelçisiyle görüşmesinde mayısta Çin'in Şian kentinde düzenlenecek Orta Asya-Çin Zirvesi'nin de önemine dikkati çekti.
Bu yıl Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden Tokayev, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi özellikle ekonomik, yatırım ve beşeri alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Etiketler: Kazakistan Çin Rusya
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