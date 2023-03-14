Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün altında kalan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kurtalan'ın Üçpınar köyünde yaşayan A.K, iddiaya göre, park halinde bulunan traktöre binerek kontak anahtarını çevirdi.
Hareket eden traktörün devrilmesi sonucu düşerek aracın altında kalan A.K, ağır yaralandı.
Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Siirt
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