Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere genel hayatı etkileyen olumsuz şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla yardım malzemesi toplandığını belirtti.

Yardım malzemesi yüklü 20 tır ile 3 kamyonun yola çıktığını ifade eden Büyükkılıç, malzemeler arasında gıda ürünleri, ekmek ve unlu mamuller, içecek çeşitleri, battaniye, elektrikli ısıtıcı, atkı ve bere gibi kışlık kıyafetlerin bulunduğunu aktardı.

Birlik çağrısında bulunan Büyükkılıç, bu sürecin el birliği ile atlatılacağını söyledi.