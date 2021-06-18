Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 260 bin metrekare alan büyüklüğü ile dünyanın sayılı şehir parklarından olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin aynı zamanda bir kültür bahçesi konumunda olmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, millet bahçesi içerisine devasa bir halk kütüphanesi yapılacağını belirtti.

Kütüphane temelinin yakın zamanda atılacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde Kayseri'mize yakışır nitelikte bir halk kütüphanesi inşa edeceğiz. . Açıldığında Kayseri'mize, gelecek nesillerimize büyük katkı sağlayacak. Gelecek nesillerimizin, gençlerimizin yanındayız. Geçtiğimiz yıl belediyemizin kütüphanelerinden yüz binlerce vatandaşımız faydalandı. Ödünç verdiğimiz kitap sayısı 260 bini buldu. Yeni halk kütüphanesi ile bu hizmetlere devam edeceğimizi duyurmak istiyorum."

Klasik kütüphane anlayışının dışında özel tasarlanmış ortak buluşma alanlarının yer alacağı halk kütüphanesinde, çalışma alanları, internet salonu, çocuk ve bebek kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, Mimar Sinan çizim ve müze salonu, kent kitaplığı, özel okuma bölümleri, sergi salonu, görme engelliler için stüdyo, gazete arşivi, kafeterya, kitap satışı ile 190 kişilik konferans salonu bulunacak.