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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı14 Ocak 2020 Salı 13:43 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 13:44
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüpheliler olduğunu belirledi.
Şüphelilerin kimliğini teknik takip sonucu tespit eden ekipler, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 325 sikke, 36 tarihi obje, 5 heykel ve deri üzerine el yazması 1300 yıllık kitap ele geçirdi.
Operasyonda A.A, S.Ö, M.S, Z.D, E.G, A.V, H.K, M.C, F.D. ve İ.H. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA