İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesi tarafından başlatılan hizmet seferberliği, her alanda etkisini hissettiriyor.

Görevlendirmenin ardından hizmetlerin yoğun şekilde sahaya yansıtıldığı ilçede, caddelerden sokaklara, parklardan yollara kadar büyük değişim yaşanıyor.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş öncülüğündeki ekip, bir yandan geçmiş yönetime ait olan borçları kapatırken, diğer taraftan ilçenin çehresini değiştirecek yeni projeleri hayata geçiriyor.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir Suruç için başlattıkları hizmet seferberliğini artırarak sürdürdüklerini söyledi.

İlçe genelinde sokak, cadde, park, cami ve okullarda hummalı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Aktaş, ilçenin ana güzergahındaki cadde ve sokakları da yenileyerek halkın hizmetine sunacaklarını bildirdi.

İlçenin en önemli merkezlerinden biri olan Bir Milyoncular Çarşısı'nı yenileyerek modern hale getirdiklerini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Belediye olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kültürel projeleri de hayata geçirerek ilçenin çehresini kısa zamanda değiştirmeye gayret ediyoruz. İlçenin en işlek merkezlerinden biri olan terziden kuyumcu esnafına, giyimden züccaciyeye kadar birçok dalda iş yerlerinin bulunduğu Bir Milyoncular Çarşısı'nda yenileme çalışması başlattık."

Çarşının cazibe merkezi olacağına dikkati çeken Aktaş, "Halkımızın rahat alışveriş yapacağı ve esnafımızın da rahat nefes alacağı bir yer inşa ediyoruz. İlk etapta 200 metrelik alanda zemin yenilenecek. Sokağa belirlenen noktalara renkli ışıklandırma yapıp banklar yerleştireceğiz. İlk etap bittikten sonra çalışmalarımızı çarşının tamamında yapacağız. Suruç halkımız her şeyin en iyisine layık. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Gençlere yönelik de projelerinin hazır olduğunu bildiren Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projelerimiz devam ediyor. İlçemizi modern bir hale dönüştürmek için kolları sıvadık. Spor alanları, yüzme havuzları, mesire ve dinlenme alanlarından oluşan mega projelerimize başladık. İstihdama yönelik çalışmalar da yapıyoruz. İŞKUR kapsamında 200 vatandaşımızı istihdam etmek için çalışmamız sürüyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüzün eski binası riskli yapı konumunda olduğu için yıkım kararı aldık. Oraya gençlik merkezi ve kitap kafe yapacağız. Bu önemli projemizin hayata geçirilmesinde bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimiz Abdullah Erin Bey'e teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin Göbekli Tepe ve ilimizde bulunan diğer tarihi yerleri görmeleri için turlar düzenliyoruz. Bu kapsamda 150 öğrencimizi buralara götürerek ilk defa oraları görme fırsatı buldu."

Aktaş, sık sık bir araya geldikleri vatandaşın taleplerini yerine getirmek için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA