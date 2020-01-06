Güncel
Kayseri'de nakliyeciler eylem yaptı06 Ocak 2020 Pazartesi 16:16 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 16:17
Kayseri'de nakliyeciler, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla Kayseri-Ankara kara yolunu trafiğe kapattı.
[Fotoğraf: AA]
Bir grup nakliyeci, Kayseri Nakliyeciler Sitesi'nde toplandı.
Buradan konvoy halinde Kayseri-Ankara kara yoluna çıkan nakliyeciler, Boğaz Köprü mevkisinde yolu trafiğe kapattı.
Polis ekipleriyle bir süre tartışan grup, daha sonra kamyonları çekerek yolu açtı.
Grup, eylemin ardından Kayseri Nakliyeciler Sitesi'ne döndü.
Kaynak: AA