Kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara için fırtına uyarısı yapıldı

Zanlıların Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde 7 faili meçhul hırsızlık olayının failleri oldukları öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.L ve İ.D. mahkemece tutuklandı, M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.L, İ.D. ile M.Ü. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.

Sıradaki Haber

Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu