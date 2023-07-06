Kayseri'de jandarmanın haziran ayı faaliyet raporu açıklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin haziran ayı faaliyetlerinde, 1 kasten öldürme, 55 kasten yaralama olayında gözaltına alınan 125 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Hırsızlık suçlarından toplam 35 olayda, 23 zanlı yakalandı.

Terörle mücadele kapsamında FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine ilişkin operasyonlarda yakalanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu, kaçak kazı, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlarda ise 41 zanlı gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 291 kişi de yakalandı.