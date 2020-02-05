Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mesleki eğitim ve sanat kurslarındaki usta öğreticilerin tel kırma, iğne oyası, Edirnekari, Maraş işi, Antep işi gibi pek çok branşta yaptığı giyim, dekorasyon ve hediyelik eşya ürünleri internet sitesinde satışa sunuluyorKAYMEK'te 96 branşta eğitim veren usta öğreticilerin kumaşa, ahşaba, cama yansıttıkları özgün el sanatları, "Bir alışverişten daha fazlası" sloganıyla kurulan "e38.com.tr" adlı internet sitesinde satışa sunuluyor.

Ebru işi kravatlardan eşarplara, çini, minyatür, tezhip gibi sanatların işlendiği tablolardan tel kırma cüzdanlara, sedef kakma çeyiz sandığından körüklü ayakkabı çantasına kadar zengin ürün yelpazesine sahip alışveriş sitesindeki el emeği ürünler, gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor.

Farklı branşlarda eğitim veren usta öğreticilerin eserlerinin satışa sunulduğu site aracılığıyla yakın zamanda kursiyerlerin ürünleri de satılacak.

Satışa sunulan ürünlerin fotoğraflarının çekilmesinden siteye konulmasına, sipariş takibinden paketlenmesine kadar her aşama KAYMEK çalışanlarınca yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın projelerinden olan sitede kente özgü yöresel lezzetler Tomarza'nın kabak çekirdeği, Yahyalı'nın elması, "Erkilet kedi bacağı" olarak bilinen cevizli pekmezli tatlı da yer alacak.

Alışveriş sitesi çok dilli hale getirilecek

Kısa süre içinde çok dilde hizmet verecek hale de getirilecek alışveriş sitesiyle geleneksel Türk sanatlarından yapılan özgün eserlerin Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da taşınması amaçlanıyor.

Ürünlerini site sayesinde daha geniş kitleye ulaştıran cam altı sanatı öğreticisi Ayten Sengir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlerin önce hobi amaçlı kursa katıldığını daha sonra yaptıkları ürünleri kazanca dönüştürdüklerini söyledi.

Kendi alanıyla ilgili bilgi veren Sengir, "Camın arka yüzeyine şeklimizi tersten çiziyoruz, yazıları da aynı şekilde tersten yazıyoruz. Daha sonra boyamaya geçiyoruz. Böylece camın ön yüzeyi pürüzsüz görünüyor. Branşa ilgi çok güzel." diye konuştu.

El emeği ürünleri kurulan sitede satışa sunan Sengir, ürünlerinin daha çok kişiye ulaşmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ürünler el işçiliğiyle yapılıyor

Gümüş ve takı tasarım öğreticisi Yağmur Yılmaz ise altın fiyatlarındaki yükselişle gümüşe ilginin arttığını dile getirdi.

Yılmaz, ürünlerin tamamen el işçiliğiyle yapıldığını anlatarak, "Alışveriş sitesinde bizlerin ürünleri satılıyor. Yakın zamanda kursiyerlerimizin de ürünleri yer alacak. Sitenin en büyük avantajı ürünlerimizin uluslararası arenada da yer alacak olması." ifadelerini kullandı.

KAYMEK'te yapılan özgün ürünlere ayrıca Kayseri Kalesi ve Kayseri Mahallesi'ndeki satış yerlerinden de ulaşılabiliyor.